فيديو: مطارات دبي تحظر المواد البلاستيكية بحلول عام 2020

منشور 12 حزيران / يونيو 2019 - 06:00
تعاونت مطارات دبي مع أكثر من 106 شركة في اليوم العالمي للبيئة
تعاونت مطارات دبي مع أكثر من 106 شركة في اليوم العالمي للبيئة
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في مطار يستضيف حوالي 90 مليون شخص سنويا، نعتقد أنه يمكننا إحداث فرق ملموس من خلال التخلص من البلاستيك الذي يستخدم مرة ” واحدة ” في المساحات الاستهلاكية

ستحظر مطارات دبي المواد البلاستيكية ” ذات الاستخدام الواحد من الأماكن الاستهلاكية ” في أكثر المطارات الدولية ” ازدحاما في العالم اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: “في مطار يستضيف حوالي 90 مليون شخص سنويا، نعتقد أنه يمكننا إحداث فرق ملموس من خلال التخلص من البلاستيك الذي يستخدم مرة ” واحدة ” في المساحات الاستهلاكية.

“نحن اليوم ملتزمون بالعمل مع جميع شركائنا في الامتياز والضيافة ” لتحقيق هذا الهدف.”

كدليل على هذا الالتزام ، تعاونت مطارات دبي مع أكثر من 106 شركة في اليوم العالمي للبيئة، لاستعراض التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه من خلال القضاء على الممارسات والمواد التي من شأنها الإضرار بالبيئة وتم تفعيل مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك حظر استخدام الأدوات والأكياس البلاستيكية والإيصالات الورقية.

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Via SyndiGate.info


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