صور: طائرة بوينغ 777 الخاصة الفخمة “كريستال سكاي”

تكلف طائرة بوينج 777 الخاصة المعروفة باسم “كريستال سكاي” 50 ألف دولار (40.000 جنيه إسترليني) في الساعة للتأجير، وهي طائرة فاخرة مجهزة بكل المرافق الضرورية.





تضم منطقة تناول الطعام الفخمة أربعة طاولات مع كل مقعد مزود بحزام أمان.



تضمنت الترتيبات على متن الطائرة أيضا شاشة مسطحة بالكامل تعمل باللمس مقاس 24 بوصة والتي تخرج مباشرة من المقاعد.



تحتوي الطائرة الفاخرة على 88 مقعداً يمكن تحويلها إلى أسرة، كما تحتوي على بطانيات من الكشمير ووسائد من الريش وأغطية فخمة وبار وصالة مبهرة.



هناك أيضا شبكة “واي فاي” عالية السرعة، وهواتف وشاشة تلفزيون 24in لكل عميل، وستة حمامات فاخرة، وتزود الطائرة بمطبخ فاخر يعمل به أفضل الطهاة.

