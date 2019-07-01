صور: طائرة بوينغ 777 الخاصة الفخمة “كريستال سكاي”

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 07:00
طائرة بوينج 777
طائرة بوينج 777
أبرز العناوين
تكلف طائرة بوينج 777 الخاصة  المعروفة باسم “كريستال سكاي” 50 ألف دولار (40.000 جنيه إسترليني) في الساعة للتأجير

تكلف طائرة بوينج 777 الخاصة  المعروفة باسم “كريستال سكاي” 50 ألف دولار (40.000 جنيه إسترليني) في الساعة للتأجير، وهي طائرة فاخرة مجهزة بكل المرافق الضرورية.


تضم منطقة تناول الطعام الفخمة أربعة طاولات مع كل مقعد مزود بحزام أمان.

تضمنت الترتيبات على متن الطائرة أيضا شاشة مسطحة بالكامل تعمل باللمس مقاس 24 بوصة والتي تخرج مباشرة من المقاعد.

تحتوي الطائرة الفاخرة على 88 مقعداً يمكن تحويلها إلى أسرة، كما تحتوي على بطانيات من الكشمير ووسائد من الريش وأغطية فخمة وبار وصالة مبهرة.

هناك أيضا شبكة “واي فاي” عالية السرعة، وهواتف وشاشة تلفزيون 24in لكل عميل، وستة حمامات فاخرة، وتزود الطائرة بمطبخ فاخر يعمل به أفضل الطهاة.
 

المزيد: 
هولندا تعتزم عرض تقنية إنتاج الماء من الهواء في إكسبو 2020 بدبي
أغلب مليونيرات العالم من أمريكا والصين
هل رحلات الطيران الجوية الصباحية هي الأفضل؟

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن