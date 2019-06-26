هولندا تعتزم عرض تقنية إنتاج الماء من الهواء في إكسبو 2020 بدبي

أعلنت القنصلية الهولندية أن هولندا قد بدأت في بناء جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي.

وسيحتوي الجناح على نظير حيوي، صممته V8 Architects، والذي يربط بين الماء والطاقة والغذاء بطريقة دائرية.

ويعد نظام إنتاج الماء من الهواء الصحراوي الذي يعمل بالطاقة الشمسية أحد الاختراعات التي سيتم عرضها في 20 أكتوبر من العام المقبل في الجناح الهولندي، بحسب صحيفة اريبيان بيزنس.

وقدم القنصل العام الهولندي والمفوض العام الهولندي هانز ساندي، نيابة عن وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، سيغريد كاغ، زجاجة مياه تم حصادها من الهواء في هولندا إلى نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقال كاغ: “من المهم أن ندرك مسؤوليتنا تجاه كوكبنا والأجيال المقبلة. من خلال عرض حلول نابعة من الداخل تربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء، نحن حريصون على المساهمة في معرض إكسبو دبي 2020”.

وأضاف العلي: “إن حفل اليوم الرائد وزجاجة المياه الفريدة هذه التي يتم حصادها من الهواء تعكس النهج الهولندي المبتكر لمعرض إكسبو 2020 في دبي. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الفريق الهولندي ورؤية التقنيات المثيرة الأخرى التي ستظهر في جناح هولندا بمعرض إكسبو 2020 “.

الفنان الهولندي المبدع ورجل الأعمال أب فيرهيجن وفريقه هم الأشخاص الذين يقفون وراء تقنية SunGlacier وقال فيرهيجن: “التقنية التي تعمل بالطاقة الشمسية ستمكننا من إنتاج الغذاء في المستقبل دون الاعتماد على هطول الأمطار أو الأنهار أو غيرها من مصادر المياه التقليدية”.

وهناك حوالي 250 شركة هولندية نشطة في الإمارات، حيث يبلغ إجمالي الصادرات الهولندية إلى منطقة الخليج أكثر من 11 مليار يورو.