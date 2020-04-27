صور: طاولة بلياردو من رولز رويس حصرية لعملائها بـ 940 ألف ريال!

طرحت العلامة الفاخرة رولز رويس لمالكي سياراتها طاولة بلياردو بسعر 250 ألف دولار أي ما يعادل 940 ألف ريال.

طاولة البلياردو الفاخرة هذه مخصصة فقط لمالكي سيارات رولز رويس، حيث يشترط لامتلاك هذه الطاولة أن تكون من مالكي سيارات الشركة، التي يتوفر منها خمس نسخ فقط في الوقت الحالي.

تأتي الطاولة بإطار من الألومنيوم مع ألواح من زجاج الأكريليك السوداء و ألواح من الذهب عيار 14 قيراط، مع بلورات وأضواء LED بالاضافة للكرات والعصى لاستخدامها في اللعب.

الطاولة ستحمل اسم “Stealth” وهي مستوحاة من الطائرات الشبح ويمكن تحويلها إلى طاولة لتناول وجبة العشاء عليها أو طاولة تنس.