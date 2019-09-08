(صور) هواوي تكشف عن شريحة كيرين 990 وسماعات الأذن Freebuds 3

في معرض “آي إف ايه” للإلكترونيات في برلين يوم الجمعة، كشفت هواوي عن أحدث شريحة اتصالات لهواتفها الذكية الجديدة، “Kirin 990″، بالإضافة إلى سماعاتها التي تشبه AirPods ،Freebuds 3.

لكن الشركة لم تجب عن الأسئلة حول أي منتجات أخرى – بما في ذلك Mate X، والتي كان من المقرر إطلاقها في مرحلة ما في سبتمبر، وكذلك Mate 30، الذي من المقرر إطلاقه في غضون أسبوعين.

ويبدو أن شركة Huawei لم ترغب في التحدث عن الهواتف الذكية، بسبب الحظر التجاري الأمريكي لمنتجاتها، ومن المحتمل أن الشركة لا تزال غير متأكدة من مدى قدرتها على استخدام منتجات وخدمات Google في هواتف Android القادمة.

ويقال أن سلسلة Mate 30 سيتم إطلاقها على نظام Android ولكن بدون Google Play، مما سيؤدي إلى تدمير هذا الجهاز خارج الصين.

الشريحة الجديدة المطورة لشبكات الجيل الخامس والتي تجمع 10 مليارات ترانزستور في حجم الأظفر، ستكون العقل المشغل للهاتف “ميت 30”. بحسب أسوشيتد برس.

تم تصميم الشريحة من خلال عملية 7nm، وهي تحتوي على شريحة AI قوية وشريحة 5G مدمجة، والتي تدعي Huawei أنها الأولى على مستوى العالم، وتعد الشركة بأداء أحادي أفضل بنسبة 9 بالمائة وأداء متعدد النواة أفضل بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالإصدار السابق.

وفقا لشركة Huawei، فإنه يوفر أيضا أداءا أفضل بنسبة 6 في المائة عن أداء Qualcomm’s Snapdragon 855، بينما يعمل بنسبة 20 في المائة بكفاءة أكبر.

عرضت Huawei أيضا شريحة الصوت المحمولة الجديدة Kirin A1 – مرة أخرى، على غرار ما تفعله Apple بشريحة W1 الخاصة بها – والتي توفر اتصال Bluetooth أسرع مع انخفاض استهلاك الطاقة وخفض زمن الوصول.

سيكون المنتج الأول الذي يضم الشريحة هو Huawei Freebuds 3، سماعات الأذن اللاسلكية مع علبة شحن محمولة وإلغاء الضوضاء النشط.