صور: هيونداي ستفاجئ زوار بمفهوم سيارة رباعي الأرجل خلال معرض '2019 CES'

كانت شركة هيونداي تعمل على إلقاء الضوء على تقنيات جديدة، حيث أعلنت عن ماسحات بصماتها الأسبوع الماضي قبل عرض Elevate هذا الأسبوع

في CES 2019، سيكون لشركة هيونداي بالتأكيد أحد أفخم الأكشاك، وذلك بفضل مفهوم يسمى Elevate، وهو مفهوم يبدو وكأنه يأتي من Rinspeed وليس من ماركة سيارات عالمية. باستخدام نمط مختلف من التعليق، تنسدل أرجل الرافعة التي تحمل روبوت على الأرض، وتتخطى كل العوائق، حتى أصعبها على سيارات الدفع الرباعي.

السيارة التي تقول هيونداي أنها مفهوم سيارة كهربائية “Ultimate Mobility Vehicle” UMV، مزودة بعجلات تسحب من تحت الأقواس، وتتبث إلى الروبوت الرباعي الأرجل، وبدلاً من المرور على الطرقات والأنقاض، يمكن للسيارة Elevate أيضًا اتخاذ خطوات وتسلق المناظر الطبيعية التي تمنع المركبات الأخرى من البقاء في مساراتها.

وتحتفظ هيونداي بتفاصيل إضافية حتى اقتراب أول ظهور رسمي يوم الاثنين المقبل، لكنها تعد بأن يكون لها نموذج أولي حقيقي في المعرض، ونأمل أيضًا في مشاهدة بعض مقاطع الفيديو لهذا الشيء.

على الرغم من أن طراز Elevate يبدو مختلفًا تمامًا عن أي سيارة هيونداي، إلا أنه يذكرنا قليلاً بنسخة أكثر ذكاءً من Swincar Spider التي ظهرت في عام 2015.

هذه العربة الصغيرة لم تعمل أو تتسلق بأرجلها الكهربائية، ولكن أربعة من عجلاتها تعمل بالتيار الكهربائي، مع نظام نظام تعليق مائل جذري مصمم لاستيعاب التضاريس الوعرة.

كانت شركة هيونداي تعمل على إلقاء الضوء على تقنيات جديدة، حيث أعلنت عن ماسحات بصماتها الأسبوع الماضي قبل عرض Elevate هذا الأسبوع، كما كشفت اليوم أيضًا عن فيديو يظهر نظام آلي للشحن تعمل عليه، والذي يشغله السائق عبر الهاتف الذكي بعد التوقف، ما يدفع السيارة إلى الانتقال إلى منفذ الشحن اللاسلكي قبل مغادرة المقصورة للحصول على مساحة وقوف السيارات العادية عندما تكون البطارية ممتلئة.

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