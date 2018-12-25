البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

قال وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة آل خليفة، إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام القادم، وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

وكانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر تشرين الأول.

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