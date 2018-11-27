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ما هي "ضريبة الكربون" التي أشعلت شوارع فرنسا وبلجيكا؟!

ما هي "ضريبة الكربون" التي أشعلت شوارع فرنسا وبلجيكا؟!
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