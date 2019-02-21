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طاقة مصر الإنتاجية من الكهرباء تخطت حاجز 45 جيجاوات، ما يعادل خُمس إنتاج أفريقيا

طاقة مصر الإنتاجية من الكهرباء تخطت حاجز 45 جيجاوات، ما يعادل خُمس إنتاج أفريقيا
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