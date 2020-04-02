طيران الإمارات تبدأ بتشغيل عدد من رحلات الركاب لنقل الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم

قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تويتر الخميس إن الشركة تلقت موافقة من السلطات الإماراتية على تشغيل عدد من رحلات نقل الركاب من البلاد اعتبارا من السادس من أبريل نيسان لإعادة الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأضاف أن طيران الإمارات، وهي من أكبر شركات الطيران التي تسيّر رحلات طويلة المدى في العالم، تتطلع إلى استئناف الرحلات تدريجيا بما يتفق مع رفع قيود السفر والقيود التشغيلية.