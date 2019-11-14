طيران الإمارات تطلق خدمة ترفيه جديدة على طائراتها.. ما هي؟

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع Deezer، وهي خدمة بث الموسيقى العالمية لمنح ملايين المسافرين على متن طائراتها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من قوائم التشغيل الحصرية.

وقالت Deezer إن محرري الموسيقى قاموا بصياغة أكثر من 20 قائمة تشغيل للترفيه عن المسافرين في الهواء، والتي ستكون متاحة ضمن نظام الترفيه مع طيران الإمارات.

وأضافت أن قوائم التشغيل ستستقطب مجموعة واسعة من الأذواق وتتميز بمزيج من الفنانين العالميين.

ويسهل العثور على اختيارات Deezer وهي مدرجة حاليًا ضمن أفضل خمس توصيات بشأن الخيارات الموسيقية لشهر نوفمبر.

وقال باتريك برانيلي، نائب رئيس قسم تجربة العملاء في طيران الإمارات: “نرحب بقوائم التشغيل من قبل ديزر. حيث تحظى الأفلام والبرامج التلفزيونية بشعبية كبيرة، ولكن نواة عملائنا يحبون الموسيقى. حيث دعمت طيران الإمارات الصناعة لسنوات عديدة من خلال العمل مع الفنانين وقوائم التسجيلات. ويسعدنا الآن أن نبني علاقات مع خدمات بث الموسيقى”.

وحصلت طيران الإمارات مؤخراً على جائزة أفضل شركة في العالم للترفيه في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران للعام الخامس عشر على التوالي.

وتم إطلاق Deezer في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر 2018 باتفاقية توزيع رقمي طويلة الأجل حصرية مع Rotana، أكبر علامة تجارية في العالم العربي.

وتتوفر خدمة البث عبر 22 دولة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب، بالإضافة إلى تركيا و 180 دولة حول العالم، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.