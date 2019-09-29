طيران الإمارات تطلق محاكي جديد لطائرة إيرباص A380 في دبي مول

تستعد طيران الإمارات بالشراكة مع إعمار لإطلاق مجموعة من التجارب الغامرة بما في ذلك تجربة محاكاة لطائرة طيران الإمارات A380 التي تم نقلها وتحديثها حديثًا، مع عناصر مستوحاة من عالم الطيران، بالإضافة إلى مواقع متاجر الإمارات الرسمية الجديدة للبيع بالتجزئة في ثلاثة مواقع في مول دبي.

وتنضم طيران الإمارات إلى إعمار وتعزز وجودها في دبي مول للتواصل مع جمهور محلي ودولي واسع من خلال تجارب العلامة التجارية التفاعلية مثل محاكي A380 وكيدزانيا، وخبرات متاجر طيران الإمارات الرسمية للبيع بالتجزئة عبر نقاط اتصال الزوار المختلفة وبيئات التسوق.



وفي نهاية المطاف، يتمثل الهدف الأكبر في إثارة الزوار عبر جميع الأعمار من خلال تقديم تجارب لا تُنسى في دولة الإمارات وتحكي قصة العلامة التجارية من خلال أحداث فريدة ومنتجات سفر مبتكرة.

وتم الآن نقل تجربة طيران الإمارات A380، وهي أداة محاكاة الطيران A380 العامة الوحيدة في المنطقة، إلى الطابق الثاني من دبي مول، بجوار حديقة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء.



ويمكن لعشاق الطيران، والهواة الذين يرغبون باختبار قدراتهم على الطيران وأولئك الذين لديهم فضول حول التجربة الكاملة لطائرة A380، تولي زمام الأمور في قمرة القيادة للإقلاع والتجول والهبوط في الآلاف من المطارات الدولية، بما في ذلك كل مطار في شبكة طيران الإمارات العالمية.

ويمكن للطيارين الطموحين أيضًا تحديد ظروف الطقس والبيئة المفضلة لديهم أثناء الرحلة. ويمكن للطيارين الأكثر خبرة والذين يبحثون عن تجارب هبوط أكثر صعوبة الاختيار من بين المطارات المصنّفة لكونها تقع في منطقة وعرة وعلى ارتفاعات غير عادية مثل مطار Kai Tak في هونغ كونغ، ومطار سانت مارتن الدولي، ومطار إنسبروك في النمسا، ومطار ماديرا الدولي في النمسا ومطار كريستيانو رونالدو في البرتغال.



وسيكون هناك مدرب مؤهل لتوجيه العملاء خلال التجربة الكاملة. وتتوفر مجموعة متنوعة من الحزم، بدءًا من جلسات مدتها 15 دقيقة وصولًا إلى تجارب مدتها 45 دقيقة. وتتيح قمرة القيادة الكبيرة والمفتوحة للمحاكاة للعائلة والأصدقاء المشاركة في التجربة الكاملة مع رؤية واضحة من خلال شاشات عالية الدقة.

ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت على موقع طيران الإمارات A380 Experience ويمكن لأعضاء Skywards الاستفادة من المزيد من الخصومات، بحسب موقع gdnonline.