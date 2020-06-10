طيران الإمارات تعيد هيكلة قوتها العاملة بسبب كورونا

أعلنت طيران الإمارات، أمس، إعادة هيكلة قوتها العاملة البشرية بما يتناسب مع التقليص الهائل الذي شهدته عمليات الشركة منذ جائحة «كورونا» وما رافقها من تعليق الطيران على مستوى العالم.

وقالت متحدثة باسم الشركة: «سبق وأكّدنا مراراً أننا نبذل كل ما في وسعنا للإبقاء على موظفينا ذوي الخبرة والكفاءة بقدر ما نستطيع.

إلا أن التداعيات الكبرى على أعمالنا جرّاء جائحة «كوفيد 19» جعلتنا غير قادرين على الاحتفاظ بالموارد الزائدة، وأملت علينا تعديل حجم القوى العاملة بما يتناسب مع التقلص الهائل الذي شهدته عملياتنا».

وأضافت: «إنه بعد دراسة جميع السيناريوهات والخيارات المتاحة، فإننا لم نجد بداً من اتخاذ هذا القرار الصعب بتسريح بعض موظفينا.

وفي الوقت الذي لا تدّخر مجموعة الإمارات أي جهد للاحتفاظ بموظفيها، فإننا نؤكد التزامنا بمعاملة الجميع بمنتهى العدالة والاحترام، كما أننا سنوفر للموظفين المتأثرين بهذا القرار الذي لم يكن من السهل علينا اتخاذه، كل دعم ممكن».