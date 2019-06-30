طيران الإمارات تنفق 236 مليار درهم فاتورة وقود في 10 سنوات

بلغ حجم فاتورة وقود «طيران الإمارات» خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 236.4 مليار درهم، منها 30.77 مليار درهم تم إنفاقها خلال السنة المالية الماضية بحسب بيانات رسمية صادرة عن مجموعة طيران الإمارات.

وأظهرت بيانات الشركة، أنه في الوقت الذي كانت فيه فاتورة الوقود قبل عشر سنوات وتحديداً خلال السنة المالية 2008 – 2009 لم تتجاوز 11.908 مليار درهم، فقد ارتفعت في العام الماضي إلى نحو 30.77 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة حجم أسطول الشركة وارتفاع أسعار الوقود التي باتت تستحوذ على 33% من النفقات التشغيلية للناقلة.

ولحماية نفسها من التذبذبات السعرية للوقود أعلنت طيران الإمارات عن وضعها خطة للتحوط بشأن أسعار الوقود واعتمدت ضمن هذه الخطة مستوى سعرياً محدداً للوقود، وفي حال وصلت الأسعار إلى هذا المستوى فإنها ستقوم بعملية تحوط من خلال الشراء المسبق للوقود.

وتشير إحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات 25.9% خلال عام 2018، لتشكل تكاليف الوقود نسبة 24.2% في المتوسط من إجمالي التكاليف التشغيلية للناقلات الجوية، بارتفاع نسبته 21.4% مقارنة بعام 2017.