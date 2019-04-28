طيران الإمارات قد تطلق درجة جديدة في 2020

قال المدير التجاري لطيران الإمارات تيري أنتينوري إن خطط الشركة لإدخال درجة اقتصادية متميزة تسير على الطريق الصحيح لإطلاقها في عام 2020.

وقال أنتينوري: “الأمر يتعلق باستهداف وإرضاء بعض العملاء الذين يسافرون في الدرجة الاقتصادية والذين يرغبون في الحصول على درجة أفضل ولكن ليس درجة رجال أعمال. يتعلق الأمر بتحسين الدرجة الاقتصادية إلى الاقتصادية المتميزة وليس تخفيض درجة رجال الأعمال إلى الاقتصادية المتميزة”.

ذكرت Business Traveller في عام 2016 أن رئيس طيران الإمارات السيد تيم كلارك كان يفكر في إحداث هذه الدرجة الجديدة، وربما ستغتنم طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها الفرصة لكشف النقاب عن المنتج الجديد في المعرض التجاري ITB 2020 في برلين، بحسب موقع businesstraveller.

ومن غير الواضح أي نوع من المقاعد الاقتصادية المتميزة التي ستعتمدها طيران الإمارات في الدرجة الجديدة، لكن الاتجاه في الوقت الحاضر هو اعتماد منتجات موحدة كما رأينا مع شركات النقل الكبرى الأخرى.

ومن وجهة نظر المستهلكين، يمكن للدرجة الجديدة أن تسد الفجوة الهائلة في الأسعار والراحة بين الدرجة الاقتصادية العادية ودرجة رجال الأعمال.

والسؤال المطروح الآن هو هل ستحذو شركات الطيران الأخرى حذو طيران الإمارات؟

بالطبع سوف تزعم العديد من الناقلات أن منتجاتها الاقتصادية مقبولة تمامًا. لكن تاريخ الطيران يوضح أنه بمجرد إطلاق شركة طيران لأي منتج جديد، تتبعها باقي الشركات في النهاية.