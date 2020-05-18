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طيران الإمارات: لا نية للاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين حتى آلان

منشور 18 أيّار / مايو 2020 - 05:39
لا نية للاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين حتى آلان
طيران الإمارات
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أكدت «طيران الإمارات» تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب الشركة حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين،

أكدت «طيران الإمارات» تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب الشركة حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين، كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات»: «إن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه»، لافتاً إلى «طلب الفريق التنفيذي للشركة من مختلف الإدارات تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم»، مضيفاً أن «تلك الخطوات تأتي في وقت تستعد فيه الناقلة لاستئناف أنشطتها المعتادة تدريجياً».

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Via SyndiGate.info


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