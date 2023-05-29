كشفت طيران الإمارات النقاب عن حملتها الإعلانية التي من المفترض ان تطلقها في صيف 2023، وأعلنت الشركة عن مشاركة الفنانة العالمية بينيلوبي كروز في الحملة الإعلانية الجديدة.

طيران الإمارات يستعين بـ بينيلوبي كروز في الحملة الإعلانية لصيف 2023

ومن المعروف ان النجمة الحائزة على الأوسكار واحدة من محبي السفر على طيران الإمارات، وتحرص على زيارة مدينة دبي الإماراتية.

وكشفت النجمة العالمية من كواليس الإعلان الذي تم تصويره على متن طائرة A380، عن حبها وشغفها الكبير بطيران الإمارات بشكل خاص، والعلاقة المميزة التي تربطها بها.

وقالت في كواليس الإعلان، غنها معجبة جدًا بالشركة، وأنها سعيدة جدًا بتجربتها مع طيران الإمارات، خاصة أنها سافرت على متنها مرات عديدة.

ومن المقرر ان يبدأ بث الإعلان رسميًا باللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية "اللغة الأم للفنانة العالمية" في نهاية شهر مايو الحالي.

وتدور فكرة الإعلان حول إن متعة السفر لا تتعلق فقط بالمكان الذي تسافر إليه بل بالطريقة التي تساعدك للوصول، ويكشف الإعلان عن الميزات التي تقدمها شركة طيران الإمارات حيث وصفت الرحلة على متنها بـ "تميز دائم".

وتوفر طيران الإمارات للدرجتين الأولى والأعمال الكثير من الميزات من بينها مشروبات خاصة، والاستحمام فوق السحاب، إلى جانب العديد من الميزات الفاخرة الأخرى.

وتظهر كروز في الإعلان وهي تشاهد مبارة مباشرة وتتحدث مع طاقم العمل في الطائرة، كما تظهر في لقطات أخرى وهي تشاهد أفلام متنوعة على شاشة LCD ضخمة عالية الوضوح بحجم 32 بوصة وهي الأكبر في عالم الطيران.