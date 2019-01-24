طيران الاتحاد تطلق حملة توظيف عالمية لدعم نموها التشغيلي

أطلقت الاتحاد للطيران حملة توظيف عالمية لتعيين موظفين إضافيين لدعم النمو التشغيلي للشركة وتوسيع أسطولها.

وأعلنت شركة الطيران التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، والتي أكدت في وقت سابق أنها ستزيد حصتها في شركة طيران جيت الهندية، وستنشر طائرات جديدة على عدد من الخطوط، يوم الأربعاء أنها ستجري حملة توظيف كبيرة على مستوى العالم من أجل العثور على مرشحين مناسبين لوظائفها الجديدة.

وكجزء من حملة التوظيف، سيزور ممثلو شركة الطيران ما لا يقل عن 19 مدينة مختلفة في أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وسلوفاكيا وتونس وجنوب إفريقيا.

وخلال أيام التوظيف، سيتم إطلاع الباحثين عن عمل على أسلوب الحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى ديناميكيات العمل على ارتفاع 30000 قدم، كما سيخضعون لعملية تقييم متعمقة، بحسب غلف نيوز.

وقالت ليندا سيليستينو، نائب رئيس الاتحاد للطيران لخدمة الضيوف والتسليم “في كل من هذه المدن سنقوم بدعوة ما يصل إلى 120 من المرشحين الأقوياء الذين يتمتعون بمهارات الضيافة الرائعة للانضمام إلينا في أيام التوظيف لدعم النمو التشغيلي لشركتنا بما في ذلك وصول أسطول الجيل القادم الجديد هذا العام”.

وأضافت: “نأمل في جذب الرجال والنساء الموهوبين والمتحمسين على مستوى العالم، لإلهامهم ومساعدتهم على إطلاق فرصة مهنية هائلة وتجربة حياة جديدة في الإمارات معنا”.

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن خطط لإدخال بعض طائرات بوينغ في رحلاتها المجدولة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات، بما في ذلك هونغ كونغ وبرشلونة وكوالالمبور وبروكسل.

ويُنصح المتقدمون الراغبون في حضور أيام التوظيف والانضمام إلى طاقم الطائرة، بالتسجيل مسبقًا عن طريق زيارة موقع الشركة على الإنترنت.

وسيخضع المرشحون الناجحون لبرنامج تدريبي شامل في أبوظبي، يشمل جميع جوانب السلامة والخدمات والتسهيلات. وسيجري التدريب في زايد كامبوس، أكاديمية التدريب التابعة للخطوط الجوية.

وقالت الشركة: إن أعضاء طاقم الطائرة يحصلون على دخل خالي من الضرائب، والتأمين الطبي للشركة، واستحقاقات السفر بشروط ميسرة، والنقل، والزي الرسمي، وأماكن إقامة مؤثثة بالكامل في أبو ظبي، وتخفيضات على أنشطة الطعام والمشروبات والترفيه في العاصمة الإماراتية.