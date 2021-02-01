طيران "ريان اير": خسائر الشركة قد تصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام

تتوقع شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير تسجيل خسائر قدرها 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس المقبل في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أوروبا ولجوء الحكومات إلى إعادة فرض قيود على السفر.

وقالت ريان أير في بيان نشر اليوم أن إجرءات الإغلاق الجديدة تعني أن إجمالي عدد ركابها خلال العام المالي الحالي سيتراوح بين 26 و 30 مليون راكب مقابل 35 مليون راكب وفق التقديرات السابقة.

ونقلت "بلومبرج" عن أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا القول إن احتمالات تحسن الطلب على السفر مازالت ضعيفة في ظل استمرار معاناة صناعة الطيران العالمية من أسوأ أزمة تمر بها في تاريخها ثم ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على حركة السفر، حيث قالت الحكومات للمواطنين إن الوقت مازال مبكرا لكي يقوموا بحجز رحلات سياحية في الصيف المقبل في ظل استمرار حالة الغموض حول تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته قال نيل سوراهان المدير المالي لشركة ريان أير إن الشركة مازالت تأمل في تعاف جزئي للطلب على السفر وفقا لمعدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في ضوء تقدم عمليات التلقيح في بريطانيا وهي اكبر أسواق ريان اير مقارنة بالتعثر النسبي لها في دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت ريان أير قد سجلت خسائر صافية بقيمة 306 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بعد إلغاء الجزء الأكبر من رحلات موسم عيد الميلاد بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار كورونا. وتراجع عدد ركاب الشركة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 83% سنويا إلى 1.9 مليون راكب فقط.



