عائدات السياحة المغربية تتراجع 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مساء أول من أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن قطاع السياحة «تأثر كثيرا» بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث لم يتعد عدد السياح الوافدين على البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 430 ألف سائح، أي بتراجع نسبته 78 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت في مداخلة تلتها نيابة عنها، جميلة مصلي، الوزيرة المكلفة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة، أن العائدات السياحية، لم تتعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار) بتراجع نسبته 69 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وسجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى مارس الماضي انخفاضا بنسبة 70.16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73.90 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.

وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، أوضحت الوزيرة فتاح العلوي أنه «تم تجميد حركة معظم الطائرات»، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتم «تشغيل 40 في المائة من حركة الطيران هذه السنة».

وبخصوص برامج الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي، أشارت الوزير المغربية إلى أن الحكومة، خصصت دعما بقيمة 2000 درهم (200 دولار) شهريا، للأجراء العاملين في المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة رسمية للتأمين لفائدة القطاع الخاص).

وأوضحت أنه إلى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضعت 5518 مقاولة سياحية، طلبات لاستفادة أجرائها الذين يتجاوز عددهم 79 ألف أجير، طلبات للاستفادة من الدعم.

وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج تعاقدي لدعم قطاع السياحة ما بين 2020 - 2022، تنفيذا لخطاب الملك محمد السادس في 29 يوليو (تموز)، بمناسبة عيد الجلوس. ويهدف البرنامج، حسب الوزيرة فتاح العلوي، إلى «المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي».

وفيما تستعد الحكومة للتخفيف من الإغلاق مع تحسين الحالة الوبائية، قالت وزيرة السياحة إنه جرى وضع برنامج لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، وتشجيع السياحة الداخلية. مضيفة أن الوزارة بصدد «إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية للأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وإعداد حملات ترويجية، استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي».