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عائدات السياحة في إندونيسيا تتراجع بـ 97.6 % في الربع الثالث

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 09:13
عائدات السياحة في إندونيسيا تتراجع بـ 97.6 % في الربع الثالث
انخفضت قيمة الروبية الاندونيسية أمام الدولار بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام، وإن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة على مدار العام الماضي
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تراجعت عائدات السياحة في اندونيسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 97.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الاندونيسي.

تراجعت عائدات السياحة في اندونيسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 97.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الاندونيسي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عائدات السياحة مثلت 3.5 بالمئة من قيمة صادرات الخدمات، في تراجع من نسبة 56 بالمئة قبل عام، كما شكلت 0.2 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات الاندونيسية.
وأضافت الوكالة أن مواطني اندونيسيا انفقوا 120.5 مليون دولار على سفريات خارج البلاد، في تراجع نسبته 96 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت قيمة الروبية الاندونيسية أمام الدولار بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام، وإن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة على مدار العام الماضي.

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