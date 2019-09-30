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عجز التجارة التركي يرتفع إلى 2.5 مليار دولار في أغسطس

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:36
الليرة التركية
الليرة التركية
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عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 1.6 بالمئة إلى 12.52 مليار دولار وإن الواردات بلغت 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2018.

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Via SyndiGate.info


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