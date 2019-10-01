عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 8.2 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019

قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إن إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 8.2 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 من 6 مليارات دولار في السنة السابقة.

وأضاف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليارات دولار للفترة ذاتها من 7.7 مليارات دولار.

ولم يذكر البنك بيانات ربع سنوية.



وسجل الميزان التجاري البترولي فائضاً للمرة الأولى منذ السنة المالية 2012-2013، بلغ 8.1 ملايين دولار، حسبما ذكر البنك المركزي، عازياً ذلك إلى قفزة في استثمارات الطاقة. ويأتي ذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليارات دولار في العام السابق.

وأظهرت البيانات تراجع تحويلات العاملين في الخارج إلى 25.2 مليار دولار في 2018-2019 من 26.4 مليار دولار. وبلغت متحصلات السفر 12.6 مليار دولار في الفترة ذاتها، ارتفاعاً من 9.8 مليارات دولار.

يذكر أن الأسهم المصرية خسرت حوالى 60 مليار جنيه مصري من قيمتها السوقية في الأسبوع الماضي بعد خروج مظاهرات مناهضة لحكومة السيسي. وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات، يوم الأحد، في أولى جلسات الأسبوع الجاري، لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5.7% وهو أكبر هبوط منذ 2012.