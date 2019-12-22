عجز الموازنة في مصر يرتفع بـ 2.1% في الربع الأول من العام المالي

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وأضاف التقرير الشهري لنوفمبر/تشرين الثاني أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.

وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018-2019.

كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.

وارتفع عجز الموازنة رغم توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي، حيث قال وزير المالية المصري محمد معيط، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية (صكوك) وذات عائد متغير.

وشهدت الديون خلال السنوات الأخيرة زيادة قياسية، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2018.

وارتفع دين مصر الخارجي إلى 109 مليارات دولار آخر يونيو 2019، صعوداً من 93 ملياراً قبل سنة سابقة، بما يشكل تقريباً زيادة قدرها 16 مليار دولار، ونسبتها 17%.