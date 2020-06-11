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عجز الميزانية الأميركية يرتفع لنحو مثليه في مايو

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 04:44
عجز الميزانية الأميركية يرتفع لنحو مثليه في مايو
بعجز مايو أيار يصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار
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قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ارتفع لنحو مثليه في مايو أيار إلى 399 مليار دولار

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ارتفع لنحو مثليه في مايو أيار إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام وسط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25%.

وبعجز مايو أيار يصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.
 
وتراجعت إيرادات مايو أيار 25% إلى 174 مليار دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بنسبة 16% في الضرائب الفردية المحتجزة وتراجع نسبته 62% في مدفوعات ضريبة دخل الشركات. وزاد الإنفاق 30% إلى 573 مليار دولار.

وفي حين تضمن عجز مايو أيار الإنفاق الكبير على مدفوعات مباشرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة القابلة للعفو. وستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين نهاية يونيو حزيران وأواخر أكتوبر تشرين الأول، حسبما ذكر المسؤول.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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