عجز الميزانية التركية يرتفع إلى 24.5 مليار ليرة في مارس

منشور 15 نيسان / أبريل 2019 - 11:45
الميزانية في تركيا أظهرت عجزا قدره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس آذار
الميزانية في تركيا أظهرت عجزا قدره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس آذار
أبرز العناوين
سجلت ميزانية مارس آذار عجزا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 13.1 مليار ليرة

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن الميزانية أظهرت عجزا قدره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس آذار، ارتفاعا من 16.8 مليار ليرة في الشهر السابق.

وسجلت ميزانية مارس آذار عجزا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 13.1 مليار ليرة، حسبما ذكرت الوزارة.

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Via SyndiGate.info


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