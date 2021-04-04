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عجز الميزان التجاري لمصر ينكمش 18% في يناير

منشور 04 نيسان / أبريل 2021 - 10:26
عجز الميزان التجاري لمصر ينكمش 18% في يناير
الصادرات انخفضت 8.4% عنها قبل عام إلى 2.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني
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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 17.9% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى 3.15 مليار دولار.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 17.9% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى 3.15 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 8.4% عنها قبل عام إلى 2.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني، في حين تراجعت الواردات 13.9% إلى 5.65 مليار دولار.

 

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كلمات دالة:اقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


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