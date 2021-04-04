عجز الميزان التجاري لمصر ينكمش 18% في يناير

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 17.9% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى 3.15 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 8.4% عنها قبل عام إلى 2.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني، في حين تراجعت الواردات 13.9% إلى 5.65 مليار دولار.