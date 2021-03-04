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عجز تجارة المغرب ينخفض بـ 32.7% في يناير 2021

منشور 04 آذار / مارس 2021 - 06:06
عجز تجارة المغرب ينخفض بـ 32.7% في يناير 2021
أعلنت الحكومة عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي
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قال مكتب الصرف المغربي الأربعاء إن العجز التجاري للبلاد تراجع 32.7 بالمئة إلى 16.4 ليار درهم (1.84 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.

قال مكتب الصرف المغربي الأربعاء إن العجز التجاري للبلاد تراجع 32.7 بالمئة إلى 16.4 ليار درهم (1.84 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.

وقال المكتب في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 16 بالمئة إلى 41.7 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 5.2 بالمئة إلى 25.3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وقلصت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة وأبطأت حركة التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب الداخلي والخارجي.

وأعلنت الحكومة عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي.

وفي إطار الخطة نفسها، وُقعت الشهر الماضي 52 اتفاقية استثمار، قيمتها الإجمالية 4.2 مليار درهم، بين الحكومة وشركات عاملة في قطاعات المنسوجات والأدوية والكيماويات والمعادن والبلاستيك والأغذية الزراعية والأخشاب.
 

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كلمات دالة:تجارة المغرباقتصاد المغرب

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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