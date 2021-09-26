عجز صافي الموجودات الاجنبية يسجل تراجعاً في بنوك قطر خلال أغسطس

سجل صافي عجز الموجودات الأجنبية تراجعاً لدى البنوك العاملة في قطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.25% على أساس شهري إلى 481.2 مليار ريال، وذلك وسط تراجع المطلوبات بنسبة 6% وصولا إلى 711 مليار ريال، وانخفاض الموجودات إلى 226.5 مليار ريال.

وسجل صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي الشهر الماضي استقرار عند 148.2 مليار ريال بدعم من ارتفاع الموجودات إلى نحو 153.3 مليار ريال.

في حين سجل مجموع صافي الموجودات المحلية انخفاض بنسبة 0.9% وصولا إلى 936.4 مليار ريال بدعم من ارتفاع الائتمان المحلي إلى 969.3 مليار ريال، مقابل انخفاض صافي المطالبات على الحكومة إلى 246.6 مليار ريال.