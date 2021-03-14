عدد المسافرين بالمطارات الأميركية يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020

قالت إدارة أمن وسائل النقل بالولايات المتحدة إنها فحصت 1.375 مليون مسافر بالمطارات الأميركية أمس الجمعة فيما يمثل أعلى عدد تم فحصه منذ 15 مارس آذار 2020 مع بدء انتعاش حركة السفر الجوي بعد تراجعها نتيجة جائحة كورونا.

وتسبب مرض كوفيد-19 في إلحاق ضرر بالغ على الطلب على السفر الجوي حيث انخفض الطلب على شركات الطيران الأميركية بنسبة 60% في 2020 وانخفض بنسبة 63% في يناير كانون الثاني.

ولكن مع تزايد عدد الأميركيين الذين يتم تطعيمهم بدأ الطلب والحجوزات سلفا في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك كانت الأعداد المسجلة أمس الجمعة منخفضة بنسبة 38% عن مستويات ما قبل كوفيد-19.