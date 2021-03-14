  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. عدد المسافرين بالمطارات الأميركية يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020

عدد المسافرين بالمطارات الأميركية يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020

منشور 14 آذار / مارس 2021 - 05:48
عدد المسافرين بالمطارات الأميركية يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020
مع تزايد عدد الأميركيين الذين يتم تطعيمهم بدأ الطلب والحجوزات سلفا في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة
أبرز العناوين
قالت إدارة أمن وسائل النقل بالولايات المتحدة إنها فحصت 1.375 مليون مسافر بالمطارات الأميركية أمس الجمعة فيما يمثل أعلى عدد تم فحصه منذ 15 مارس آذار 2020

قالت إدارة أمن وسائل النقل بالولايات المتحدة إنها فحصت 1.375 مليون مسافر بالمطارات الأميركية أمس الجمعة فيما يمثل أعلى عدد تم فحصه منذ 15 مارس آذار 2020 مع بدء انتعاش حركة السفر الجوي بعد تراجعها نتيجة جائحة كورونا.

وتسبب مرض كوفيد-19 في إلحاق ضرر بالغ على الطلب على السفر الجوي حيث انخفض الطلب على شركات الطيران الأميركية بنسبة 60% في 2020 وانخفض بنسبة 63% في يناير كانون الثاني.

ولكن مع تزايد عدد الأميركيين الذين يتم تطعيمهم بدأ الطلب والحجوزات سلفا في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك كانت الأعداد المسجلة أمس الجمعة منخفضة بنسبة 38% عن مستويات ما قبل كوفيد-19.

 

بايدن: أمريكا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في هذا العصر
"بلومبيرج" : الاقتصاد الأمريكي سيدفع ثمن الاضطرابات السياسية
كلمات دالة:عدد المسافرين بالمطارات الأميركيةاقتصاد أمريكا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...