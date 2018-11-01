معدل النساء العاملات في تركيا يرتفع من 10 إلى 34%

تركيا

قال رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، إن نسبة النساء المنخرطات بالقوة العاملة في تركيا ارتفعت من 12 بالمائة إلى 34 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف يلدريم أن بلاده تسعى لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 43 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له في ندوة تحت عنوان "تطوير الأعمال للنساء"، عقدت على هامش المنتدى البرلماني لدول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وأكد يلدريم على ضرورة تعزيز دور المرأة داخل المجتمع. وبيّن أن الدولة التركية أعطت الحق للمرأة بالانخراط في العمل سنة 1933.

ولفت إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست بنفس المستوى في جميع دول العالم. وأردف يلدريم أن عدد النساء العاملات في الجامعات التركية أكثر من الرجال، وأن عدد العاملات في سلك القضاء مقارب لعدد القضاة الذكور في المحاكم التركية.



يأتي ذلك، في ظل تحقيق مؤشرات الاقتصاد التركي تقدما ملحوظا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي المؤشرات التي من المتوقع أن تستمر في ضوء المعطيات الحالية. فقد واصلت الليرة التركية صعودها أمام العملات الأجنبية، بدفعة قوية من ارتفاع الصادرات وتراجع التوترات السياسية، لا سيما مع أميركا.

ويرى مراقبون أن للخطة الحكومية "الواضحة" التي أعلنتها تركيا قبل أيام، حول النمو والاستثمار والتوظيف، دورا مهمّا في تعزيز الثقة بالعملة التي تهاوت قبل شهرين لأكثر من 7 ليرات مقابل اليورو ونحو 6.5 ليرات أمام الدولار.

ومن المتوقع وفق البرنامج الاقتصادي لعام 2019 الذي أعدته وزارة المالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية ونشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن يكون النمو الاقتصادي لتركيا مدفوعًا بشكل رئيسي بصادرات السلع والخدمات، وإجراءات أخرى.

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