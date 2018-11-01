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معدل النساء العاملات في تركيا يرتفع من 10 إلى 34%

معدل النساء العاملات في تركيا يرتفع من 10 إلى 34%
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