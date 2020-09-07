عرض أغلى قطعة نقدية في العالم للبيع بالمزاد العلني

من المفترض أن يجري في الثامن من أكتوبر المقبل مزاد علني ستطرح للبيع فيه نسخة من الدولار الفضي المسكوك عام 1794، الذي يعتبر ذا قيمة هائلة لعلماء العملات وهواة جمعها.

وحسبما ذكرت شبكة «سي إن إن»، فإن هذا الدولار قد بيع عام 2013 مقابل 10 ملايين دولار، ويتوقع أن يسجل سعره رقما قياسيا جديدا.

ويظهر على هذه العملة وجه امرأة ذات شعر منسدل تشبه آلهة يونانية قديمة، وهي تمثل الحرية. وتعتبر هذه القطعة النقدية أول عملة معدنية تم سكها في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن الرئيس الأمريكي جورج واشنطن نفسه مسكها بيده.

تم إصدار ما مجموعه 1758 قطعة نقدية من هذا النوع، ولم يبق منها في المتناول سوى 130 حتى يومنا هذا.

وتلك العملات لم تكن مخصصة لعامة الناس، بل للتوزيع على أعضاء الكونغرس والمواطنين البارزين. وفي ظل ضعف مخزون المعادن النفيسة في أمريكا بعد حرب الاستقلال مع بريطانيا، جاء إصدار القطع النقدية هذه بمثابة خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز هيبة الدولة الأمريكية الفتية.»وكالات».