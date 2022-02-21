عروض وخصومات يوم التأسيس السعودي 2022

يستعد الشعب السعودي يوم غد 22 فبراير 2022 للاحتفال بعيد التأسيس السعودي الذي تم إعلانه يوم عطلة رسمي في جميع أنحاء المملكة.

احتفالات يوم التأسيس السعودي

وبهذه المناسبة ستقام الكثير من الاحتفالات الوطنية المميزة الخاصة بهذا اليوم، وحرص أصحاب المحلات والمعارض على أن يحتفلوا بهذا اليوم المميز عن طريق تقديم عروض مميزة للمواطنين.

عروض وخصومات يوم التأسيس السعودي

بدأت الخصومات منذ بداية شهر فبراير الحالي وزادت تلك الخصومات مع اقتراب اليوم المهم وهو يوم التأسيس وقدمت عدد من المتاجر كودات خاصة للخصم نستعرضها أدناه:

متجر Anotah - كود الخصم OFF11 - نسبة الخصم 15%

متجر مذركير- كود الخصم APP10 - نسبة الخصم 10 %

متجر mamas and papas - كود الخصم M38- نسبة الخصم 13%

متجر Only rights - كود الخصم OR20 - نسبة الخصم 20%

متجر max fashion - كود الخصم MY452 - نسبة الخصم 15 %

متاجر العطور وخصومات يوم التأسيس السعودي

نخبة العود

عند شراء أي قطعة من المتجر او اون لاين تحصل على قطعة أخرى مجانًًا -العرض طوال شهر فبراير.

عبدالصمد القرشي

تخفيضات بنسبة 50% على كافة المنتجات، وعرض الشحن والتوصيل مجاني عند الشراء من المتجر بقيمة اعلى من 300 ريال سعودي + هدية مجانية مع الطلب.

العربية للعود:

خصومات تصل إلى 50% على كافة المنتجات في المعارض، وفي المتجر الإلكتروني.

إبراهيم القرشي:

خصومات تصل إلى 50% على كافة المنتجات في الفروع والمتجر الالكتروني+ خلطة أساس مجانًا، والعرض مستمر حتى نفاذ الكمية.

متاجر السيارات وعروض يوم التأسيس السعودي

محمد يوسف ناغي للسيارات:

تقدم شركة الناغي خصمومات تنافسية على جميع موديلات سيارات 2017م وما أدنى + عروض تبدأ من 199 ريال سعودي من اجل تغيير الزيت، وفحص عام بالكمبيوتر.

الجميح للسيارات:

خصم بنسبة 15% على سيارة GS8 من قيمة الضريبة، مع ضمان لمدة تصل الى 5 سنوات مفتوح الكيلومترات بالاضافة إلى خدمات المساعدة على الطريق.

اوتوزون بالبيد للسيارات:

تقدم اوتوزون سيارة sorento 2WD، وسيارة Fortuner 2WD مقابل قسط شهري تبلغ قيمته 1727 ريال سعودي، بدون دفعة اولى.

كيا الجبر:

تقدم شركة كيا عرض مميز وهو صيانة لجميع موديلات السيارات مقابل 300 ريال سعودي ويستمر العرض 21 فبراير.