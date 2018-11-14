عشاق Snapchat يسرّعون نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط نمواً متزايداً، حيث يتوقع للمنطقة أن تصبح واحدة من كبرى وجهات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.

ويتجلى ذلك بوضوح في نشاط مستخدمي Snapchat في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذين يقبلون على التصفح والتسوق والشراء عبر الانترنت.

فقد أظهرت البيانات الحديثة التي أصدرتها شركة "جلوبال ويب إندكس" للنصف الأول من عام 2018 شغفاً متزايداً بالبحث والتسوق عبر الإنترنت بين مستخدمي Snapchat في أكبر اقتصادين خليجيين، حيث قام 9 من كل 10 مستخدمين (96% في دولة الإمارات العربية المتحدة، 91% في المملكة العربية السعودية) بزيارة منصة للتسوق الإلكتروني أو متجر إلكتروني خلال الشهر الماضي. ولعل النتائج الأكثر أهمية أن 3 من أصل 4 مستخدمين تقريباً (76% في دولة الإمارات العربية المتحدة، 71% في المملكة العربية السعودية) أجروا عملية شراء عبر الانترنت خلال الـ30 يوماً الماضية، بمعدل أعلى بوضوح من أولئك الذين لا يستخدمون Snapchat. وفضلاً عن شغفهم بالتسوق عبر الإنترنت، يحرص مستخدمو Snapchat أيضاً على اغتنام العروض المجزية، حيث أشار 4 من أصل 5 (82% في دولة الإمارات، 77% في المملكة العربية السعودية) إلى بحثهم الدائم عن أفضل العروض لدى التسوق عبر الإنترنت.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، أصبحت Snapchat منصة مفضلة لدى الشركات الراغبة باستقطاب المتسوقين عبر الإنترنت، ومنها مثلاً موقع "سوق.كوم" الذي أطلق عروض "الجمعة البيضاء" ويواصل منذ أعوام استخدام الحلول الإعلانية على منصة Snapchat لتقديم تجارب إعلانية متميّزة للمتسوقين.

ووفقاً لشركة "بي إم آي ريسيرتش"، يوشك قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على التحول إلى واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث يتوقع له النمو من 26.9 مليار دولار في عام 2018 إلى 48.6 مليار دولار في عام 2022. ولتمكين شركات المنطقة من اغتنام هذا التحول، أطلقت Snapchat مؤخراً 4 مزايا للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وهي: الإعلانات القابلة للشراء، كتيبات المنتجات، استهداف معزّز للجمهور، والشراكات بالتعاون مع أكثر من 40 وكالة عالمية لمساعدة المعلنين على النجاح في عالم التجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قال محمد جبري نائب الرئيس للتسويق في جولي شيك الشرق الأوسط، أحد عملاء Snapchat للتجارة الإلكترونية: "ساهمت منصة Snapchat بدور محوري في نجاحنا بترسيخ مكانة علامتنا التجارية ووصولنا إلى شريحة واسعة من العملاء، الأمر الذي أتاح لنا تقديم أداء صحي من حيث العائد على الاستثمار عبر حملاتنا التكتيكية الموجهة. ونسعى دوماً للاستفادة من الأدوات الإبداعية التي توفرها Snapchat لتحقيق الفائدة القصوى من إمكانات المنصة للوصول إلى أهدافنا التسويقية".

من جهتها، قالت فاريما معيني، رئيس حلول الأعمال في Snapchat: "تلعب Snapchat دوراً كبيراً وملموساً في مساعدة شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق نتائج متميزة على نطاق واسع. ففي ظل التوقعات بنمو قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل يقارب الضعف خلال الأعوام القليلة المقبلة، والدور الذي سيلعبه في رسم ملامح جديدة لمختلف القطاعات الأخرى، نتطلع قدماً إلى توطيد شراكاتنا ومنتجاتنا الموجهة للسوق المحلية لمساعدة الشركات على اغتنام القيمة القصوى من هذا التحول الكبير".

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