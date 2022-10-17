عقب تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين 17 أكتوبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 17 أكتوبر، خلال تعاملات ضعيفة في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.9% إلى 92.48 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش وذلك عقب هبوط الأسبوع الماضي الذي سجل 6.4%.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليسجل 86.34 دولار للبرميل، مرتفعاً 73 سنتا أو 0.9% عقب انخفاضه الأسبوع الماضي بنسبة 7.6%.

هذا ومن المتوقع أن تنشر الصين عدة تقارير تجارية واقتصادية هذا الأسبوع، فعلى الرغم من أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنةً مع الربع السابق، فإن سياسة شي الصارمة بخصوص جائحة كورونا جعلت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه أسوء أداء سنوي منذ ما يُقارب نصف قرن.