عقب تسريح الموظفين.. ماسك يكشف عن خطته المقبلة بشأن «تويتر»

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء خلال تصريحات له أمام إحدى محاكم ولاية ديلاوير، عن خطته المُقبلة بشأن منصة التواصل الاجتماعي تويتر الذي استحوذ عليها مؤخراً في صفقة تاريخية.

خطة ماسك المقبلة في تويتر

قال ماسك، أنه سيقلص وقت وجودة ومهامه في "تويتر"، مؤكداً على أنه سيوكل المهمة لشخص آخر لإدارة الشركة، حيث قال: "إن الوضع عقب إتمام الصفقة كان يتطلب وجودي، لكن في المستقبل أتوقع التقليل من وقتي في الشركة".

جاء ذلك خلال شهادة الملياردير الأمريكي في قضية تخص شركة "تيسلا"، وفي الوقت الذي يُكافح فيه لضبط منصة تويتر التي أُجبر على شرائها مقابل 44 مليار دولار في مواجهة قانونية عقب محاولته التراجع عن الصفقة.

تسريح الموظفين

وفي وقت سابق ألغى موقع تويتر، 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة الإلكترونية واسعة الانتشار.

وفي سياق متصل قال ماسك: إنّ منصة تويتر شهدت انخفاضاً كبيراً في الإيرادات نتيجة جماعات الحقوق المدنية التي أثارت العديد من المخاوف بشأن تأثير التسريح على طريقة الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المُعلنين من أجل سحب إنفاقهم الإعلاني.