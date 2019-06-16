عمان تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة

منشور 16 حزيران / يونيو 2019 - 07:30
الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة
الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة
أبرز العناوين
سلطنة عمان اليوم تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع بعد 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة

بدأت سلطنة عمان اليوم تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة وذلك حسبما نص عليه مرسوم سلطاني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية بموقعها على "تويتر" اليوم أن ذلك يأتي بعد 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة.

ووفقا للوكالة، تطبق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

المزيد:
"موديز" تخفض تصنيف سلطنة عمان إلى BA1
إنتاج عمان من النفط نحو 970 ألف برميل يومياً في يناير
عجز الموازنة العمانية ينخفض بنسبة 43% في 11 شهراً

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن