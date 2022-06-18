عملات الشيت كوينز: ما هي وما هي أفضلها للشراء؟

يشير مصطلح عملات الشيت كوينز إلى جميع عملات الميمز، والعملات التي ليس لها قيمة أو مشروع حقيقي، والعملات التي جاءت كمحاولة لتقليد العملات الرقمية الفاشلة بالفعل.

عادةً ما تخلو مشاريع هذه العملات الرقمية من أي حالة استخدام محددة، وليس لها معنى حقيقي وتفتقر إلى الأساسيات لدعمها. على عكس البيتكوين، فإن هذه العملات ليس لها عمر في السوق أو خريطة طريق لأن وظيفتها غير معروفة.

نظرًا لارتفاع شعبية سوق العملات الرقمية في السنوات القليلة الماضية؛ وكما هو الحال مع أي إنجاز كبير، فإن النجاح يشمل جميع من في السوق، وبالتالي استفادت مشاريع عملات الشيت كوينز التي تحاول استغلال قلة المعرفة لدى أولئك الذين هم أقل خبرة أو حديثي العهد بأسواق العملات الرقمية.

إن عملات الشيت كوينز هي العملات الغريبة في السوق، بدءًا من عملات الميمز التي بدأت كمزحة وتلك اليت تم إنشاؤها في بعض الأحيان للاستهزاء على المشاريع الحالية والرموز المميزة التي تحمل تم استيحاؤها من فصيلة الكلاب اليابانية إلى العملات ذات المعروضات المتداولة الكبيرة او اللانهائية. دعنا نفهم ما هي الشيت كوينز ونلقي نظرة فاحصة على أفضل عملات الشيت كوينز للشراء الآن.

ما هي عملات الشيت كوينز؟

الشيتكوين هي عملة رقمية ذات قيمة قليلة أو معدومة أو أموال رقمية بدون حالة استخدام حقيقية. المصطلح هو مصطلح ازدرائي يستخدم بشكل متكرر لوصف العملات البديلة أو العملات الرقمية التي ظهرت بعد البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

في حين أن الغالبية العظمى من عملات العملة الرقمية تخدم غرضًا في البلوك تشين الخاصة بها أو تطبيق لامركزي ذي صلة بها، إلا أن الشيت كوينز ليس لها أي من هذا.

الاستثمار في الشيت كوينز يمكن أن يساعدك على تحقيق عوائد كبيرة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن أسعار الشيت كوينز من المرجح أن تنخفض أكثر من أن ترتفع.

أفضل 5 عملات الشيت كوينز للاستثمار في عام 2022

1. دوجكوين (DOGE)

هذا هو أشهر عملة شيت كوين على الإطلاق. DOGE هي عملة ميمز رقمية تستند إلى صورة مضحكة لكلب من نوع شيبا إينو يدعى Doge. ساهم دعم وحماس إيلون ماسك بنجاح هذه العملة بشكل كبير، حيث أعلن أن أن شركة السيارات الكهربائية تيسلا الخاصة به ستقبل دوجكوين (DOGE) كوسيلة للدفع، مما يحول الميم إلى ذهب.

تصنف Doge (تتداول 0.05833 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير) العملة الرقمية العاشرة من حيث القيمة السوقية البالغة 7,737,783,564 دولارًا. لقد ألهم دوجي العديد من رموز ميمز الأخرى التي تتمحور حول سلالة الكلاب اليابانية، والتي تقودنا إلى رمزنا التالي.

2. شيبا اينو (شيبا)

هذه حالة أخرى للعملة المستوحاة من الكلاب التي دعمها ماسك وفيتاليك بوتيرين مؤسس الاثيريوم. لا تخدم العملة التي تُسمي نفسها "قاتلة الدوجكوين" أي استخدام آخر ولا علاقة له بأي شبكة بلوكتشين أو التطبيقات اللامركزية. تحتل SHIBA المرتبة 17 بقيمة سوقية تبلغ 4,593,628,383 دولارًا أمريكيًا ويتم تداولها في وقت كتابة هذا التقرير عند 0.000008384 دولارًا. تم إنشاء عملة شيبا بشكل مجهول تحت اسم مستعار "Ryoshi" في أغسطس 2020. ويصف Ryoshi نفسه بأنه لا أحد وغير مهم ، وأن الجهود المبذولة للكشف عن هويته ، حتى لو نجحت ، ستكون مخيبة للآمال.

3. أبيكوين (APE)

بصرف النظر عن هوس Doge، لدينا Ape التي تتداول بسعر 3.77 دولار أمريكي وتحتل المرتبة 44 بقيمة سوقية تبلغ 1,101,972,971 دولارًا. ApeCoin هو رمز ERC-20 للحوكمة والمستوحى من مشروع قردة نادي اليخوت المللة التابع لـ Yuga Labs. تم إنشاؤه ليتم استخدامه داخل نظام APE البيئي لتمكين وتحفيز تطوير مجتمع لامركزي في طليعة تطوير ويب 3. يتم تحديد إجمالي عرض ApeCoin بشكل دائم عند 1 مليار رمز، والتي يتم انشاؤها جميعًا مرة واحدة.

4. سايف موون (SAFEMOON)

بروتوكول SafeMoon هو عملة للتمويل اللامركزي (DeFi). وفقًا لموقع SafeMoon الإلكتروني ، لها ثلاث وظائف أثناء كل صفقة: الانعكاس، واكتساب السيولة وتزويد المشاريع بها، والحرق. يكتسب حاملوا هذه العملة حوافز سلبية من خلال الانعكاس الثابت بينما ينمو رصيدهم من SafeMoon إلى الأبد. تم تطويره على بلوك تشين بينانس. ظهر المشروع لأول مرة في الربع الأول من عام 2021 ، مع ميزات مثل الحوافز الثابتة، واكتساب السيولة، واستراتيجية الاحتراق. تختل الترتيب 377، تبلغ القيمة السوقية لعملة SafeMoon 44,694,377 دولارًا أمريكيًا وتداولها 0.0000000795 دولارًا أمريكيًا.

5. ما جيك انترنت موني (MIM)

هي عملة مستقرة ذات ارتباط ضعيف بالدولار عن Abracadabra وهي منصة لإقراض المال. يتم الحفاظ على ربط MIM من خلال حوافز المراجحة داخل النظام البيئي للشركة. يتم تحفيز المستخدمين لشراء MIM بسعر مخفض وربما سداد بعض ديونهم بسعر أقل مما لو كان MIM1.00 دولارًا أمريكيًا. يتم تحفيز المستخدمين على اقتراض MIM وبيعها بعلاوة إذا تم تداولها على 1.00 دولار. تختل المرتبة 2791، تمتلك MIM رأس مال سوقي تبلغ 1,923,273,800 دولارًا أمريكيًا ويتم تداولها عند 0.9958 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. مع عدم وجود حد أقصى للمعروض منها، فإنه يسمح للمستخدمين باقتراض MIM باستخدام أصولهم المفضلة كضمان.