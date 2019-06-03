عند مغادرة الفندق... لا ترتب السرير!

كشفت عاملة في خدمة غرف الفنادق، أمراً تتمنى أن يمتنع بعض النزلاء عنه قبل مغادرة الفندق.

وأوضحت العاملة أن ترتيب النزلاء السرير قبل مغادرة الفندق أمر يصعب مهمة عاملات التنظيف، لأن عليهن تغيير أغطية الأسرة في الغرفة بعد مغادرة نزلائها.

وقالت العاملة: ” يحاول بعض النزلاء ترك غرفتهم على أحسن ما يرام، ويجهدون في ترتيب السرير بشكل مثالي، ظناً منهم أنهم يحسنون التصرف. إلا أن هذا السلوك يضيع المزيد من وقت عاملة خدمة الغرف لأنها ستحتاج إلى إزالة الأغطية القديمة، واستبدالها بأخرى جديدة ونظيفة”.

ونصحت الموظفة النزلاء بإزالة الأغطية وتجميعها على السرير قبل المغادرة ليسهل على موظفي الخدمة استبدالها.

وحثت النزلاء، على جمع المناشف المتسخة، ووضعها على الأرض لتكون جاهزة للترحيل من غرفة الفندق، وفق ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني.