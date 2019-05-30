قريباً.. دبي ستضم أعلى مسبح بالعالم (فيديو)

من المقرر أن يضم فندق Palm Tower في دبي واحدًا من أعلى حمامات السباحة اللامتناهية في العالم.

ويقع حمّام السباحة في الطابق 50 من المبنى المؤلف من 52 طابقًا، ويتمتع بمناظر لا تصدق في كل اتجاه – إلى مرسى دبي وجزيرة بلووترز وعين دبي وأتلانتس النخلة وبرج العرب و برج خليفة. ويمتد المسبح على مساحة 775 مترًا مربعًا ويستوعب 930،000 لتراً من المياه.

واكتملت أعمال البناء تقريبًا، مع بقاء الطوابق 51 و 52 من مستوى المنصة قيد الإنشاء. وسيكون حمام السباحة اللامتناهي أحد ثلاثة حمامات سباحة في المبنى.

وفي وضعه الحالي، يبلغ ارتفاع أعلى حوض السباحة اللامتناهي عن الأرض 340 مترًا في مارينا باي ساندز في سنغافورة. ومع ذلك، يُعتقد أن حوض سباحة بالم تاور اللامتناهي سيكون الأعلى من نوعه في العالم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وستكون أعلى منصة عبارة عن منصة من طابقين تتضمن مطعمًا على السطح يتسع لـ 300 مقعد في الطابق 51 وشرفة عرض على ارتفاع 240 مترًا فوق مستوى سطح البحر في الطابق 52.

وسيشمل البرج، الذي يقع في منتصف الطريق عند جذع نخلة جميرا، شققًا خاصة بالإضافة إلى فندق خمس نجوم جديد، سان ريجيس دبي – جزيرة النخلة.

وسيتمتع السكان والضيوف أيضًا بوصول مباشر إلى مركز نخيل التجاري، والذي يمكن رؤيته من أعلى حمام السباحة.