عودة تويوتا كراون إلى الإمارات بعد غياب 20 عامًا - مواصفتها وسعرها

اعلنت علامة السيارات تويوتا، عن مفاجأة سارة لعشاق طراز تويوتا كراون في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت العلامة التجارية القديمة إلى السوق الإماراتي بعد توقف طويلًا وصل إلى ما يقارب الـ 20 عامًا.



عودة تويوتا كراون إلى الإمارات العربية المتحدة بعد غياب طويل

تندرج سيارة تويوتا كراون 2023 إلى فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، ويتمتع الإصدار الأخير بنصميم قريب من تويوتا كورولا، وتتميز السيارة الجديدة بشكل انجراف للخلف يعود الفضل له إلى سيارة سوبرا.

وسيارة كراون 2023 تتمتع بـ محرك هجين، يعمل بمحرك رباعي الإسطوانات، وبسعة 2.4 لتر مع محركات كهربائية يمكنها، تنتج 345 حصاناً، مما يمنح السيارة سرعة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة يبلغ 5.7 ثانية.

ومن الأشياء الملفتة في هذه السيارة هو ارتفاع الركوب العالي، وتهدف تويوتا إلى وضع هذه السيارة الجديدة جنبًا إلى جنب مع لاند كروزر في فئة أفضل سيارة ركاب.

وأعطت شركة تويوتا لمحة عن السيارة خلال حدث أقيم العام الماضي في طوكيو، ومؤخرًا أقيم في مدينة أبو ظبي الإماراتية حفل إزاحة الستار الإقليمي عن السيارة.

والجدير بالذكر ان تويوتا كراون تعد اول سيارة يابانية تم استيرادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1958، وتم تسويقها باسم Toyopet كراون.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من هذه السيارة في ما يقارب الـ 40 دولة، ويتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى 200000 وحدة.

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في الإمارات

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الإصدار الجديد، من المتوقع أن يتوفر إصدارات منها في الإمارات وهما Premium و XLE، ويبدأ سعرهما من 199.900 درهم.