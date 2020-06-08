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عُمان تضع خطة خطة فاعلة وسريعة لاستئناف الرحلات الجوية

منشور 08 حزيران / يونيو 2020 - 10:26
عُمان تضع خطة خطة فاعلة وسريعة لاستئناف الرحلات الجوية
الخطة تستهدف مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين  الموانيء العمانية من تعزيز الاستيراد المباشر وتنمية انشطة التصدير إلى مختلف دول العالم
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كشف وزير النقل في سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سالم  الفطيسي اليوم عن وضع خطة فاعلة وسريعة تهدف إلى  استئناف الرحلات الجوية  لربط السلطنة بالعالم جوا  .

كشف وزير النقل في سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سالم  الفطيسي اليوم عن وضع خطة فاعلة وسريعة تهدف إلى  استئناف الرحلات الجوية  لربط السلطنة بالعالم جوا  .

وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن الفطيسي قوله في مؤتمر صحفي،  إن الخطة تتضمن وسائل تعافي قطاع الطيران والنهوض به واستدامة تشغيله ، والمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران من مخرجات ومشاريع ذات طابع استثماري عالمي لتعزيز  المساهمة في برنامج التنويع الاقتصادي .

وأشار إلى أن الخطة تستهدف مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين  الموانيء العمانية من تعزيز الاستيراد المباشر وتنمية انشطة التصدير إلى مختلف دول العالم وجعل السلطنة مركزا لوجيستيا عالميا .
وأوضح أن قطاعات النقل المختلفة أصبحت جاهزة  للدفع بالتنوع الاقتصادي ، ورفع معدلات التشغيل الوطنية وإيجاد فرص عمل جديدة ، وإنعاش الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية .

 

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Via SyndiGate.info


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