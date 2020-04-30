غلق المنافذ السعودية يخفض بأسعار البصل في مصر

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن هناك ارتباكاً في أسعار ‏البصل في السوق المصري، عقب غلق السعودية المنافذ البرية خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى تعثر دخول ‏العديد من الشاحنات المحملة بالبصل إلى الأسواق الخليجية، ‏ومنها السعودية التي تستحوذ وحدها على 70 في المائة من ‏صادرات البصل المصرية.‏

وأوضح أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن ‏توقف عمليات التصدير البري، وارتفاع تكلفة الشحن الجوي، ‏وطول مدة الشحن البحري، أدت إلى زيادة المعروض في السوق ‏على الطلب، وبالتالي تراجعت الأسعار في أسواق التجزئة من 5 ‏جنيهات إلى 3 جنيهات للكيلو.‏

وأشار إلى زراعة نحو 200 ألف فدان بالبصل العام ‏الماضي، صُدِّر منها نحو 600 ألف طن، إذ احتل البصل ‏المرتبة الثالثة، ضمن قائمة صادرات الحاصلات الزراعية.‏



ويقول محمد شعبان، عضو رابطة منتجي ومصدّري البصل: "‏حالياً يوجد عرض أكثر من المطلوب في سوق البصل المصري، ‏وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار عن بداية الموسم، من ‏‏2300 جنيه للطن إلى 1800 جنيه في البحيرة، وفي المنصورة ‏وصل سعر الطن إلى 1500 جنيه".‏

وأرجع شعبان الأسباب إلى تراجع عمليات التصدير، نتيجة غلق السعودية ‏للمنافذ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ‏فيروس كورونا، وكذلك لمنافسة البصل الهندي لنظيره المصري ‏في الأسواق الخليجية، من حيث الأسعار، بالإضافة إلى ضعف ‏القوى الشرائية للمصريين عموماً.‏

ووفقاً لبيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي في وزارة ‏الزراعة، فقد سجلت صادرات البصل منذ ‏بداية الموسم الحالي وحتى 20 إبريل/ نيسان الجاري 100 ألف طن.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت ارتفاع حجم ‏الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5.4 ملايين طن عام ‏‏2019، بزيادة نحو 240 ألف طن عن الفترة نفسها ‏من 2018.‏



واحتلت الموالح قائمة الصادرات المصرية بـ 1.7 مليون طن، تلتها البطاطس بـ 690 ألف طن بطاطس، وحل البصل ثالثًا بـ 602 ألف طن، فالرمان بـ 120 ألف طن، والعنب بـ 113 ألف طن.