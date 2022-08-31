غوغل بلاي يحظر تطبيق منصة "تروث سوشيال" التابعة لدونالد ترامب

تم حظر"تروث سوشيال"، منصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قبل غوغل بلاي.

كما صرحت غوغل بأن التطبيق ينتهك سياستها المتعلقة بالمحتوى الذي يتضمن تهديدات جسدية وتحريض على العنف.

و في يوم الثلاثاء ، صرحت غوغل لـ CNBC بالتالي: "في 19 آب (أغسطس) ، أخطرنا "تروث سوشيال" بالعديد من الانتهاكات للسياسات القياسية في تطبيقهم الحالي وكررنا أن وجود أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم هو شرط من شروط الخدمة الخاصة بنا. لنشر أي تطبيق مباشر على غوغل بلاي".

بالإضافة إلى ذلك ، صرحت غوغل بأنها لن تدع التطبيق يعمل حتى تتم معالجة مشكلات المحتوى. أقرت "تروث سوشيال" بمخاوف غوغل وقالت إنها ستعمل على معالجة هذه المشكلات ، وفقًا لما نشرته Axios.

ويجدر التنويه بأن قرار غوغل سيؤثر على مستخدمي هواتف أندرويد، الذين يشكلون 44٪ من مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، حيث أنهم لن يتمكنوا من تنزيل التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن تم إطلاقه في متجر تطبيقات أبل في وقت سابق من شهر فبراير. ومع ذلك ، كان الإطلاق مصحوبًا بالعديد من المشكلات والأخطاء.

في الأسبوع الماضي ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تروث سوشيال"، ديفين نونيس، إن القرار بشأن ما إذا كان التطبيق سيكون متاحًا يعود إلى غوغل بلاي. وكان رد عملاق التكنولوجيا أن الأمر متروك لـ "تروث سوشيال" للامتثال لقواعدها.