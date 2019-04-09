غولدمان ساكس: أسعار النفط قد ترتفع في 2019

غولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2019

توقع بنك غولدمان ساكس تعزز الوضع الذي يرتفع فيه السعر الفوري للنفط مقارنة بالسعر في العقود الآجلة وزيادة متواضعة في الأسعار، وذلك في ظل تقديرات بانخفاض المخزونات.

وأكد البنك وفقاً لوكالة "رويترز" توقعاته الحالية لخام القياس برنت في الربع الثاني من 2019، عند 72.5 دولاراً للبرميل من 65 دولاراً للبرميل سابقا.

وأشار البنك إلى أن أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بداية من الصيف المقبل نظراً للزيادة في إنتاج النفط الصخري وإنتاج أوبك.

وأبقى البنك توقعه لأسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مشيراً إلى أن التوقعات المحدثة للعرض والطلب تشير إلى أن سوق النفط العالمية لا تزال تشهد عجزا بواقع 0.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، مضيفا أن نمو الطلب العالمي في 2019 يظل أعلى من متوسط توقعات السوق عند 1.4 مليون برميل يوميا.

في السياق ذاته، واصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت 71.34 دولارا للبرميل.



وأدت المخاوف بشأن الصادرات من ليبيا وتراجع الإمدادات الدولية بسبب خفض الإنتاج بقيادة أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، إلى ارتفاع الأسعار.

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