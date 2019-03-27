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فائض الميزان التجاري القطري ينخفض بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير 2019

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير 2019
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