فائض الميزان التجاري القطري ينخفض بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير 2019

تراجع فائض الميزان التجاري القطري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، إلى 13.77 مليار ريال بضغط من تراجع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% الى 22.26 مليار ريال، و ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 2% إلى 8.5 مليار ريال وذلك وفقا لبيان جهاز التخطيط الإحصاء القطري.

وعلى أساس شهري فقد تراجعت قيمة الفائض التجاري لقطر في فبراير الماضي بنسبة 13% على خلفية هبوط إجمالي الصادرات القطرية بنسبة 9.7%، و بالرغم من انخفاض الواردات بنسبة 3.9%.

هذا و بلغت قيمة صادرات قطر من الغاز في فبراير الماضي نحو 14.5 مليار ريال ومن النفط والزيوت المعدنية الخام 3.4 مليار ريال.

فيما احتلت اليابان صدارة دول المقصد للصادرات القطرية الشهر الماضي بقيمة 4.5 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بـ 4.4 مليار ريال، بينما جاءت الصين على راس قائمة دول المنشأ للواردات القطرية بقيمة 1.3 مليار ريال ، ثم الولايات المتحدة بنحو مليار ريال قطري.

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