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فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 38% في أكتوبر 2019

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:01
ساهم تراجع قيمة الصادرات بنسبة 30% على اساس سنوي إلى نحو 20 مليار ريال في الضغط على فائض الميزان التجاري
الريال القطري
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انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في أكتوبر الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار ريال

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في أكتوبر الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار ريال.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري فقد  ساهم تراجع قيمة الصادرات بنسبة 30% على اساس سنوي إلى نحو 20 مليار ريال في الضغط على فائض الميزان التجاري على الرغم من انخفاض فاتورة الواردات بنسبة  14.7% على أساس سنوي الى 8.4 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


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