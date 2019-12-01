فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 38% في أكتوبر 2019

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انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في أكتوبر الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار ريال
انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في أكتوبر الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار ريال.
ووفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري فقد ساهم تراجع قيمة الصادرات بنسبة 30% على اساس سنوي إلى نحو 20 مليار ريال في الضغط على فائض الميزان التجاري على الرغم من انخفاض فاتورة الواردات بنسبة 14.7% على أساس سنوي الى 8.4 مليار ريال.
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Via SyndiGate.info
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