فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 38% في أكتوبر 2019

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في أكتوبر الماضي بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار ريال.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري فقد ساهم تراجع قيمة الصادرات بنسبة 30% على اساس سنوي إلى نحو 20 مليار ريال في الضغط على فائض الميزان التجاري على الرغم من انخفاض فاتورة الواردات بنسبة 14.7% على أساس سنوي الى 8.4 مليار ريال.