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فرنسا قد تفرض ضريبة على الشركات الرقمية رغم معارضة أميركا

فرنسا قد تفرض ضريبة على الشركات الرقمية رغم معارضة أميركا
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