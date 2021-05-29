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فرنسا تسجل عجز قياسي في الميزانية بقيمة 220 مليار يورو

منشور 29 أيّار / مايو 2021 - 07:28
فرنسا تسجل عجز قياسي في الميزانية بقيمة 220 مليار يورو
قيمة العجز زادت بذلك بمقدار يقارب 47 مليار يورو عما كان متوقعا
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سجلت الميزانية العامة في فرنسا خلال العام الجاري رقما قياسيا، بنحو 220 مليار يورو.

سجلت الميزانية العامة في فرنسا خلال العام الجاري رقما قياسيا، بنحو 220 مليار يورو.

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية ، قال وزير المالية العامة الفرنسي، أوليفيه دوسوت، اليوم السبت، إن قيمة العجز زادت بذلك بمقدار يقارب 47 مليار يورو عما كان متوقعا.

وأوضح الوزير أن زيادة العجز بما يزيد عن 20% عن المتوقع هي من تداعيات إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

يشار إلى أن عجز الميزانية الفرنسية كان وصل بسبب الجائحة إلى 182 مليار يورو العام الماضي، وكانت الحكومة الفرنسية تسعى بالأساس إلى تخفيض العجز هذا العام إلى 173.3 مليار يورو.

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كلمات دالة:اقتصاد فرنساميزانية فرنسا

Via SyndiGate.info


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