فضيحة اختراق معلومات تهز عرش "فيسبوك"

تراجعت أسهم فيسبوك، أمس، وسط فضيحة تهز عملاق مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وخارجها على خلفية معلومات ذكرت بأن شركة عملت لصالح حملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية، جمعت بيانات لخمسين مليون مستخدم لفيسبوك واساءت استخدامها.

وصدرت دعوات في الولايات المتحدة وخارجها تطالب بالتحقيق، بعد أن رد فيسبوك على تقارير عن اساءة استخدام معلومات شخصية لمستخدميه، بتعليق حساب شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية التي تعاقدت معها حملة ترامب الرئاسية عام 2016.

وطالبت السناتورة الديموقراطية ايمي كلوبوشار والجمهوري جون كينيدي بأن يمثل مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ أمام الكونغرس مع المديرين التنفيذيين لغوغل وتويتر.

وقال السناتوران إن شركات التواصل الاجتماعي "جمعت كميات غير مسبوقة من المعلومات الشخصية" وإن غياب المراقبة "يثير القلق إزاء نزاهة الانتخابات الأميركية وكذلك حق الخصوصية".

وقال مسؤول الامن في فيسبوك اليكس ستاموس إن دوره تحول إلى التركيز على المخاطر المستجدة وأمن الانتخابات في شبكة التواصل الاجتماعي العالمية.

وكشف ستاموس عن التغيرات بعد ان أوردت صحيفة نيويورك تايمز بأنه يغادر فيسبوك في أعقاب خلافات داخلية حول كيفية التعاطي مع المنصة المستخدمة لنشر اخبار مضللة.

وقال ستاموس في رسالة نشرت على حسابه على تويتر "رغم الشائعات، لا زلت أقوم بعملي بشكل كامل في فيسبوك". وأضاف "صحيح أن دوري تغيّر. فأنا حاليا امضي وقتا أطول في دراسة المخاطر الأمنية المستجدة والعمل على أمن الانتخابات".

وكان ستاموس قد دعا لإجراء تحقيق والكشف عن التلاعب بالاخبار على موقع التواصل الاجتماعي من جانب كيانات روسية، وسط استياء مدراء تنفيذيين كبار آخرين، بحسب ما ذكرته صحيفة تايمز نقلا عن موظفين حاليين وسابقين لم تسمهم.

- تحويل البيانات أسلحة -طلب السناتور رون وايدن من فيسبوك تقديم المزيد من المعلومات حول ما وصفه سوء استخدام "مقلق" لمعلومات خاصة قد تكون استغلت للتأثير على ناخبين.

وقال وايدن إنه يريد معرفة كيف استخدمت كامبريدج اناليتيكا ادوات فيسبوك "لتحويل معلومات حول شخصية المستخدمين أسلحة ضد عشرات ملايين الأميركيين".

وفي اوروبا أعرب مسؤولون عن سخط مماثل.

فقد وصفت فيرا جوروفا، المفوضة الأوروبية للعدل والمستهلك والمساواة بين الاجناس، تلك المعلومات بأنها "مروعة إذا تأكدت"، وتعهدت مناقشة المخاوف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وبحسب تحقيق مشترك لنيويورك تايمز والاوبزرفر البريطانية، تمكنت كامبريدج اناليتيكا من جمع معلومات تتعلق بشخصية 50 مليون مستخدم لفيسبوك، من خلال تطبيق للتنبؤ بشخصية المستخدم قام 270 ألف شخص بتنزيله، لكنه تمكن ايضا من الوصول لبيانات أصدقاء للمستخدمين.

ونفت كامبريدج اناليتيكا ان تكون اساءت استخدام بيانات فيسبوك لصالح حملة ترامب.

وأعلنت اليزابيث دنهام المفوضة البريطانية للمعلومات والمكلفة تنظيم القطاع في البلاد، إن مكتبها سيسعى لاستصدار مذكرة تفتيش الثلاثاء للبحث في خوادم حواسيب كامبريدج اناليتيكا.

وقالت إن الشركة "لم تتجاوب" مع طلبات للوصول إلى سجلاتها، وفوتت مهلة انتهت الاثنين.

من ناحيتها، قالت شركة فيسبوك إنها تعاقدت مع مؤسسة للتحليلات الرقمية، لمعرفة كيفية حصول عملية تسريب البيانات ولضمان أن يتم التخلص من أي معلومات تم تخزينها.

وتراجعت اسهم فيسبوك بمقدار 6,8 بالمئة في ختام تعاملات ناسداك وسط مخاوف من المطالبات الملحة لقوانين جديدة يمكن أن تضر بنموذج عمل الشركة.

وسجلت الاسهم مزيدا من التراجع بمقدار واحد بالمئة وصولا إلى 170 دولار في تعاملات فترة بعد الظهر.

وطال التراجع عمالقة تكنولوجيا آخرين في وول ستريت بينهم ابل والفابيت التابعة لغوغل ونتفليكس. وامتدت الخسائر إلى الاسواق الاسيوية مع تراجع اسهم سوني في طوكيو وسامسونغ في سيول وتنسنت في هونغ كونغ.

- فشل الضوابط الذاتية -قالت جنيفر غريدجيل استاذة مادة التواصل الاجتماعي في جامعة سيراكوز، إن فضيحة اختراق المعلومات ستزيد الضغط لوضع ضوابط لعمل فيسبوك وشركات تواصل اجتماعي اخرى، والتي تخضع لاجراءات تدقيق بعد سماحها بانتشار معلومات مضللة من مصادر يديرها روس.

وقالت غريدجل إن "الضوابط الذاتية لا تعمل".

وقال دانيال كريس، استاذ الاعلام والاتصال في جامعة نورث كارولاينا، إن فيسبوك فشل في الوفاء بمسؤولياته المتعلقة بالاعلانات الانتخابية.

وعلق كريس "إن عدم تمييز فيسبوك على ما يبدو بين بائعي أحذية وبائعي منصات انتخابية، مشكلة عميقة".

واشار برايان وايزر من مركز بيفوتال للابحاث الى إن ما كشفت عنه الفضيحة يظهر "مشكلات ممنهجة" لكنه لن يؤثر فورا على عائدات الشبكات الاجتماعية.

وقال ديفيد كارول استاذ الاعلام في كلية بارسونز للتصميم إن فيسبوك وغيره سيُجبرون قريبا على التعايش مع قوانين جديدة للخصوصية كتلك التي يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيقها.

وقال كارول "على فيسبوك وغوغل أن يطلبا من المستخدمين الكثير من الاذون لتعقبهم" مضيفا "معظم الأشخاص سيقولون لا، ولذا أعتقد بأن ذلك سيكون له تأثير كبير على هذه الشركات".

وباشر كارول اجراءات قانونية في بريطانيا تطلب من كامبريدج اناليتيكا الكشف عن المعلومات التي جمعتها عنه واستخدمتها ضده.

وقال تحقيق سري اجرته القناة الرابعة البريطانية في كامبريدج اناليتيكا إن مدراء تفاخروا بأن بإمكانهم تصيد سياسيين في أوضاع مسيئة مثل دفع رشاوى ومع مومسات اوكرانيات ونشر المعلومات المضللة على الانترنت.

وقال المدراء إنهم عملوا على أكثر من 200 عملية انتخابية في انحاء العالم ومنها الارجنتين وجمهورية التشيك والهند وكينيا ونيجيريا.

وقالت الشركة البريطانية إنها "تنفي بشدة" مزاعم القناة الرابعة وكذلك التقارير عن اساءة استخدام بيانات فيسبوك.

وقال بيان للشركة "إن كامبريدج اناليتيكا لم تستخدم بيانات فيسبوك في إطار الخدمات التي قدمتها لحملة دونالد ترامب الرئاسية". (الوطن نيوز)

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